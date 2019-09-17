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17 сентября • обновлено в 16:35
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Лига чемпионов: расписание матчей 17 сентября

1.1т Читать материал на украинском

В футбольной Лиге чемпионов во вторник, 17 сентября, будут сыграны стартовые матчи первого тура группового этапа.

Наибольший интерес вызывают противостояния дортмундской "Боруссии" и каталонской "Барселоны", а также "Наполи" с действующим обладателем трофея "Ливерпулем". Вашему внимание полное расписание игрового дня.

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Где смотреть онлайн Боруссия — Барселона: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1-й тур

17 сентября (вторник)

Группа E
22:00. "Наполи" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия)
22:00. "Зальцбург" (Австрия) – "Генк" (Бельгия)

Группа F
19:55. "Интер" (Италия) – "Славия" (Чехия)
22:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Барселона" (Испания) / ОНЛАЙН

Группа G
19:55. "Лион" (Франция) – "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия) / ОНЛАЙН
22:00. "Бенфика" (Португалия) – "Лейпциг" (Германия)

Группа H
22:00. "Челси" (Англия) – "Валенсия" (Испания)
22:00. "Аякс" (Нидерланды) – "Лилль" (Франция)

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан донецкого "Шахтера" Тайсон отметился невероятным достижением в Лиге чемпионов.

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Лига чемпионов
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