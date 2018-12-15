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Лидер "Шахтера" может покинуть клуб

4.6тЧитать материал на украинском

Центральный защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Игроком сборной Украины интересуются в Турции.

"Бешикташ" планирует подписать с Ракицким и его действующим клубом арендное соглашение до конца сезона. При этом в контракт турецкая команда хочет включить опцию права выкупа украинского футболиста. Таким образом "Бешикташ" решил перестраховать себя в случае ухода одного из лидеров команды португальского защитника Пепе, сообщает Goal.

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В турецкой команде уже играют два бывших легионера киевского "Динамо" Домагой Вида и Джеремейн Ленс.

Напомним, что Ракицкий защищает цвета "Шахтера" еще с 2009 года и является одним из старожилов команды. Украинский защитник сыграл за донецкий клуб 325 матчей, в которых забил 14 мячей.

Лидер "Шахтера" может покинуть клуб

ФК Шахтер

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в межсезонье может усилится игроком "Карпат".

Персона
Ярослав Ракицкий
Теги
Бешикташ СтамбулФК Шахтер
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Мамеко Сергей
Мамеко Сергей
Дай,Бог.Может что-то изменится в дырявой защите Шахтёра.
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