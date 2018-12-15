Лидер "Динамо" отметился потрясающим достижением в Лиге Европы

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков вошел в итоговую сборную группового раунда Лиги Европы. Украинский футболист стал лучшим на своей позиции.

Статистический портал WhoScored оценил выступления вице-капитана "Динамо" в 7,68 балла. В групповом раунде второго по значимости клубного европейского турнира Цыганков дважды забивал в ворота соперников, а также отметился тремя ассистами.

Напомним, что "Динамо" уступило в последнем матче группового раунда Лиги Европы чешскому "Яблонецу" 0:1. Единственный гол в матче был забил на 10-й минуте. Во время матча полузащитник "бело-синих" Миккель Дуэлунд получил ужасную травму и на длительный срок выбыл из строя. Несмотря на поражение киевляне обеспечили себе первое место в группе и выход в плей-офф соревнований. Вице-чемпионы узнали своих потенциальных соперников в 1/16 финала второго по значимости клубного европейского турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, после последнего в нынешнем году матча футболисты киевского "Динамо" отметили отпуск в одном из ночных клубов.