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Лидер "Динамо" о поражении от "Десны": я очень зол

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Беньямин Вербич признал справедливым успех 'Десны'

Беньямин Вербич признал справедливым успех "Десны". dynamo.kiev.ua

Словенский легионер киевского "Динамо" Беньямин Вербич назвал справедливым поражение команды в центральном матче 28-го тура УПЛ от "Десны".

Особо разозлила лидера "бело-синих" тот факт, что команда пропустила решающий гол в компенсированное время.

"Проиграть, пропустив гол на последней минуте после углового... У меня просто нет слов. Я очень зол! Я действительно даже не знаю, что сказать... А теперь нас ждет матч с "Шахтером". Прекрасно знаем, на каком уровне играет эта команда. Так что, вне сомнений, нас ждет тяжелейший поединок. Но мы обязаны брать очки – они нам очень нужны. Постараемся их добыть. Равно как и постараемся показать более лучшую игру. А сегодня соглашусь с тем, что как раз по игре "Десна" не была хуже "Динамо". Она была даже лучше нас. И заслужила эти три очка", – цитирует Вербича "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко эмоционально отреагировал на поражение команды от "Десны".

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