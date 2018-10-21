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''Леша - сепар'': фанаты освистали ''русского'' экс-футболиста сборной Украины

8.2тЧитать материал на украинском

Фанаты донецкого "Олимпика" освистали новичка команды Алексея Гая во время матча 12-го тура Премьер-лиги с "Черноморцем" (1:0).

Алексей Гай в форме

Алексей Гай в форме "Кубани"

Во время поединка в Киеве, ультрас скандировали: "Леша, сколько платят в "Кубани"?", а также повесили листовки с надписью "Сепар". После матча фанаты кричали "Гай – сепар". Экс- полузащитник сборной Украины им похлопал, сообщает Tribuna.

Листовки

Листовки "Гай – сепар"

Tribuna

Новости
Конкретная позиция: знаменитый украинский футболист Алексей Гай объяснил переезд в Россию

Как сообщал OBOZREVATEL, что бывший футболист "Шахтера" Алексей Гай переехал в Россию из азербайджанской "Габалы", куда перешел в 2015 году из одесского "Черноморца".

В 2017 году Гай стал настоящим героем 27-го тура Первого дивизиона чемпионата России. Экс-футболист "Шахтера" и сборной Украины спас жизнь игроку "Мордовии" Александру Алхазову.

Персона
Алексей Гай
Место
УкраинаКиев
Объект
ФК Олимпик Донецк
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Batkovich Ramzes
Batkovich Ramzes
Все правильно! Всім тим кармільцам треба робити повну обструкцію! Хочеш кормити сімю, бери шпатель, ключ на '32 і пиздуй на завод чи будову і заробляй гроші на сімю. А в футболі - грай в футбол і прославляй клуб і місто і тоді будуть в тебе не тільки гроші, але і слава. Кармільци грьобані.
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