''Леша - сепар'': фанаты освистали ''русского'' экс-футболиста сборной Украины

Фанаты донецкого "Олимпика" освистали новичка команды Алексея Гая во время матча 12-го тура Премьер-лиги с "Черноморцем" (1:0).

Алексей Гай в форме "Кубани"

Во время поединка в Киеве, ультрас скандировали: "Леша, сколько платят в "Кубани"?", а также повесили листовки с надписью "Сепар". После матча фанаты кричали "Гай – сепар". Экс- полузащитник сборной Украины им похлопал, сообщает Tribuna.

Листовки "Гай – сепар" Tribuna

Как сообщал OBOZREVATEL, что бывший футболист "Шахтера" Алексей Гай переехал в Россию из азербайджанской "Габалы", куда перешел в 2015 году из одесского "Черноморца".

В 2017 году Гай стал настоящим героем 27-го тура Первого дивизиона чемпионата России. Экс-футболист "Шахтера" и сборной Украины спас жизнь игроку "Мордовии" Александру Алхазову.