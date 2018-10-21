''Леша - сепар'': фанаты освистали ''русского'' экс-футболиста сборной Украины

Фанаты донецкого "Олимпика" освистали новичка команды Алексея Гая во время матча 12-го тура Премьер-лиги с "Черноморцем" (1:0).
Алексей Гай в форме "Кубани"
Во время поединка в Киеве, ультрас скандировали: "Леша, сколько платят в "Кубани"?", а также повесили листовки с надписью "Сепар". После матча фанаты кричали "Гай – сепар". Экс- полузащитник сборной Украины им похлопал, сообщает Tribuna.
Листовки "Гай – сепар"
Tribuna
Как сообщал OBOZREVATEL, что бывший футболист "Шахтера" Алексей Гай переехал в Россию из азербайджанской "Габалы", куда перешел в 2015 году из одесского "Черноморца".
В 2017 году Гай стал настоящим героем 27-го тура Первого дивизиона чемпионата России. Экс-футболист "Шахтера" и сборной Украины спас жизнь игроку "Мордовии" Александру Алхазову.