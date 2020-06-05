Легендарный российский футболист Павел Погребняк, ранее переболевший COVID-19, прокомментировал слова экс-игрока киевского "Динамо" Александра Алиева, который назвал болезнь "фейком".

"Не дай ему Бог попасть туда, откуда я выбрался. А тем, кто думает так же, предложил бы несколько минут погулять по больничным палатам, где врачи борются за жизнь находящихся у последней черты людей, многие из которых до того были в числе таких вот "умников"", – заявил Погребняк в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Павел Погребняк

Отметим, что россиянин является победителем Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" и лучшим бомбардиром триумфального для питерского клуба розыгрыша Кубка УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально стало известно, что Погребняк стал единственным игроком "Урала", у которого выявили COVID-19. Позже появилась информация, что коронавирусом заболела вся его семья.

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