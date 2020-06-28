Легендарный футбольный тренер умер от коронавируса

Бывший тренер сборной Сербии и Черногории Илия Петкович, возглавлявший национальную команду с 2003 по 2006 год, умер на 75-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Как сообщает novosti.rs, Петкович в понедельник был госпитализирован в клинический центр Сербии из-за язвы двенадцатиперстной кишки, позже сдав положительный тест на COVID-19.

Легендарный тренер в стабильном состоянии был переведен в специализированную инфекционную клинику Белграда, однако внезапно ему стало хуже и началось внутреннее кровотечение. У специалиста стали отказывать легкие и сердце. Врачи подключили пациента к ИВЛ, однако спасти жизнь не смогли.

Как игрок, Петкович был членом ОФК "Белград", став одной из величайших легенд клуба. Там же он начал свою тренерскую карьеру. За почти три десятилетия долгой работы он возглавлял множество клубов, среди которых швейцарский "Серветт", греческий "Арис", китайские "Шанхай Шэньхуа" и "Сычуань", катарский "Аль-Ахли".

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