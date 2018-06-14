Купается в миллионах: все о главной звезде ЧМ-2018

Несомненно, игрок каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси будет в центре внимания на чемпионате мира-2018, ведь он обладатель "золотых ног". Судите сами.

Согласно контракту, рассчитанному до 2021 года, которое аргентинец подписал в ноябре прошлого года, он зарабатывает "грязными" 100 миллионов евро в год. После уплаты всего, что требует от него испанское законодательство, на счету Месси остается около 50 миллионов евро – сумма, более чем в два раза превышающая "чистый" оклад Криштиану Роналду (21 миллион евро).

Таким образом, главная звезда "Барселоны" обошлась каталонцам более чем в 400 миллионов евро – за те четыре сезона, на которые был пролонгирован договор. Эти 100 миллионов делятся следующим образом: фиксированный оклад в 71 миллион (до вычета налогов), 15% которого – это имиджевые права. К нему добавляются "подъемные" за продление контракта (63,5 миллиона) и бонус за лояльность – если Месси не покинет "Барселону" до истечения срока действия соглашения, он получит дополнительные 70 миллионов.

Такой "толстый" контракт предполагает еще и бонусные суммы за то или иное достижение. Если аргентинец проводит 60% матчей в сезоне – плюс 1,9 миллиона (до уплаты налогов); если клуб побеждает в Лиге чемпионов – еще 12 миллионов.

С татуировкой Микки Мауса на животе

Зимой 2018 года 25-летний бразильский хав Филиппе Коутиньо перешел из "Ливерпуля" в "Барселону" за 160 млн евро. Это третий по дороговизне трансфер в истории после Неймара и Мбаппе, купленных ПСЖ за 222 млн и 180 млн соответственно. 120 млн "мерсисайдцы" получили гарантированно, еще 40 млн в качестве бонусов. Сам Коутиньо, подписавшийся на 5,5 лет, обеспечил себе зарплату в 14 млн евро в год. А выкупить бразильца с татуировкой Микки Мауса на животе можно за 400 млн...

Также на полях ЧМ-2018 в деле мы увидим и этих игроков, которые вместе с Коутиньо составляют пятерку самых дорогих трансферов в истории футбола: Неймар (Бразилия, в 2017 году из "Барселоны" в ПСЖ за 222 млн), Килиан Мбаппе (Франция, в 2017 году из "Монако" в ПСЖ за 180 млн), Коутиньо (Бразилия, в 2018 году из "Ливерпуля" в "Барселону" за 160 млн), Усман Дембеле (Франция, в 2017 году из "Боруссии" Д в "Барселону" за 105 млн), Поль Погба (Франция, в 2016 году из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за 105 млн).