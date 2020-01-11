Главная Новости
11 января • обновлено в 17:00
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Кто зачехлил?" Ирина Морозюк заявила о заговоре в "Динамо"

1.2т
Читать материал на украинском

Эпатажная жена экс-полузащитника "Динамо" Николая МорозюкаИрина Морозюк – рассказала, почему ее муж покинул киевский клуб.

"Кто Колю "зачехлил"? Хацкевич? Нет, у меня другое мнение. Я считаю, что его частично сплавили. Коля много раз помогал делать игру, но были у него и ошибки. У всех бывают ошибки. Но на его ошибки все реагировали максимально предвзято. Одна оплошность – и его сразу уничтожают. Десять плюсов не замечают, а один минус – да", – отметила Ирина Морозюк в программе "Миля Шоу" на Youtube.

Николай и Ирина Морозюк

Николай и Ирина Морозюк

kp.ua

Новости
Морозюку из-за истории с ширинкой пришлось объясняться с "Динамо"

Напомним, 31-летний Николай Морозюк является воспитанником "Динамо" и даже некоторое время был его капитаном. В января 2019 года он перебрался в турецкий "Ризеспор" как свободный агент.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Сергея Реброва раскрыла новую часть жизни экс-тренера "Динамо".

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Юрий Трохимчук
Персоны
Ирина Морозюк Николай Морозюк
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
21
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги