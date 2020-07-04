В запорожском "Металлурге", где накануне семь футболистов заразились COVID-19, этот вирус был диагностирован еще у шестерых человек.

"По состоянию на 9:00 4 июля с 32 обследованных в команде - 13 положительные на коронавирус. Состояние всех легкой степени тяжести, 5 человек госпитализированы, 8 человек находятся на самоизоляции под наблюдением врачей", - говорится на сайте Запорожского областного лабораторного центра МОЗ.

Состояние здоровья у всех футболистов удовлетворительное.

"Никто не паникует и относится с пониманием к этой ситуации. На данный момент продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторные обследования и дезинфекционные мероприятия", - уточняется на странице клуба в Facebook.

Коронавирус в украинском клубе: число зараженных выросло в 2 раза Facebook ФК Металлург

Отметим, что запорожский клуб успел сыграть два матча Первой лиги после возобновления сезона – против "Агробизнеса" и "Металлиста-1925". После 21-го тура команда занимает предпоследнее место в таблице с 11 очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный тренер перволиговой "Волыни" Андрей Тлумак рассказал об очень плохом самочувствии после заражения коронавирусом.