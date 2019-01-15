Коноплянкой решили ''закрыть дыру'' в турецком клубе

Турецкий клуб "Бешикташ" договорился с немецким "Шальке" об аренде футболиста сборной Украины Евгения Коноплянки.
Как сообщает канал SuperHaber, ссылаясь на местного авторитетного журналиста Юмита Эрола, 15-кратный чемпион Турции должен в ближайшее время официально объявить о трансфере.
Евгений Коноплянка
ФК Шальке
По словам Эрола, немецкая, турецкая и украинская стороны уже достигли договоренностей по самым ключевым вопросам.
Переход Коноплянки должен помочь "Бешикташу" закрыть бреш на правом фланге в связи с уходящим из клуба нападающим сборной Нидерландов Райаном Бабелем.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что у нашего футболиста появился вариант продолжения карьеры в турецком "Фенербахче".
Гельзенкирхенский клуб планирует попрощаться с украинцем из-за нарушения дисциплины.
24 ноября Коноплянка забил потрясающий мяч в ворота сборной Словакии в заключительном матче Лиги наций. Эффектный гол попал в пятерку лучших за два последних тура соревнований по версии УЕФА.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.