Коноплянкой решили ''закрыть дыру'' в турецком клубе

Турецкий клуб "Бешикташ" договорился с немецким "Шальке" об аренде футболиста сборной Украины Евгения Коноплянки.

Как сообщает канал SuperHaber, ссылаясь на местного авторитетного журналиста Юмита Эрола, 15-кратный чемпион Турции должен в ближайшее время официально объявить о трансфере.

Евгений Коноплянка ФК Шальке

По словам Эрола, немецкая, турецкая и украинская стороны уже достигли договоренностей по самым ключевым вопросам.

Переход Коноплянки должен помочь "Бешикташу" закрыть бреш на правом фланге в связи с уходящим из клуба нападающим сборной Нидерландов Райаном Бабелем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что у нашего футболиста появился вариант продолжения карьеры в турецком "Фенербахче".

Гельзенкирхенский клуб планирует попрощаться с украинцем из-за нарушения дисциплины.

24 ноября Коноплянка забил потрясающий мяч в ворота сборной Словакии в заключительном матче Лиги наций. Эффектный гол попал в пятерку лучших за два последних тура соревнований по версии УЕФА.

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