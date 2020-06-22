Коноплянка угодил в курьез: спортивные итоги 21 июня

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка угодил в курьезную ситуацию во время празднования чемпионства, а Дарья Белодед снялась в эффектной фотосессии.

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Кроме того, капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продемонстрировал, как избегают штрафов за нарушения ПДД. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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