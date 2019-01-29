Конец преданности: почему Ракицкий променял "Шахтер" на деньги "Газпрома"

В последние годы Ярослав Ракицкий настолько влился в систему "Шахтера", что первая информация об его уходе не могла восприниматься всерьез. Но прошло совсем немного времени, и Ракицкий уже держит в руках футболку "Зенита".

Как же так вышло, что "Шахтер" лишился своего многолетнего лидера обороны, и что Ракицкий перешел именно в "Зенит"? OBOZREVATEL разбирает нашумевший трансфер и объясняет, почему этот переход в итоге не должен удивлять.

Луческу бы никогда не продал Ракицкого. Другое дело - Фонсека

Он дебютировал в первой команде в 2009-м - в год выигрыша Кубка УЕФА и открытия "Донбасс Арены". А покинул родную обитель почти через 10 лет. Символизм так и ходит рядом с Ракицким, который мог стать своим "Мальдини" для донецкого клуба. Свой воспитанник, боец, лидер защиты и один из ключевых игроков, который с юности в структуре ФК, - иметь такого футболиста является честью для любого клуба.

Но время Мальдини и подобных уже в прошлом, сегодня на арене правят спортивные результаты и рыночные отношения, будучи тесно переплетены друг с другом. И если взглянуть на карьеру Ракицкого, то можно даже удивиться, почему он так долго играл за "Шахтер" и не получил шанса уехать в приличный клуб более сильного чемпионата.

Ярослав Ракицкий в матче с ПСЖ

"Узлом" здесь выступает один человек - Мирча Луческу. Именно многолетний тренер "горняков" стал по-своему крестным отцом для Ракицкого, со временем сделав его человеком своей команды. За время Луческу, какие бы проблемы не испытывал Ракицкий, вопрос о его трансфере куда-то даже не мог возникнуть. Мирче позарез нужны были украинские защитники для соблюдения лимита на легионеров в украинском чемпонате, а со временем Ракицкий развил отличный дальний пас левой ногой, что стало особенным оружием "Шахтера" Луческу.

Можно уверенно сказать, что даже если бы клуб имел щедрое предложение по Ярославу, Луческу бы всеми способами заблокировал этот трансфер. Ну а как результат доверия к Ракицкому и их совместной работы - 210 матчей в чемпионате и 83 в еврокубках. Очень солидный актив для любого украинского игрока.

Мирча Луческу вместе с Ярославом Ракицким shakhtar.com

Но эра Луческу в определенный момент подошла к концу, и началась эра Паулу Фонсеки. Португальский специалист в общем также ценил Ракицкого и не приуменьшал его статуса. Ярослав все так же много играл в основе (44 матча за два полных сезона при Фонсеке), все также был важным игроком. Однако чувство, что Ярослав по-прежнему - ключевой, теперь пропало. Связь "Шахтера" Фонсеки с защитником начала постепенно ослабевать (особенно когда в 2016-м тренер принялся сразу резво экспериментировать со связкой центрбеков и ротировать состав в целом).

Параллельно с этим шло время, и Ракицкий с молодого-перспективного игрока превратился в одного из лучших защитников страны, которому скоро будет 30 лет. Пик карьеры Ярослав уже явно прошел, но еще несколько сезонов может принести пользу даже в еврокубках. Впрочем, это мысли сугубо спортивные. "Шахтер" же как образец определенной бизнес-структуры мыслит иначе - футболист в статусе Ракицкого может (и должен) принести пользу и казне клуба. "Стена" Луческу пала - перед Ракицким реально открылись другие пути. Взамен за хорошие деньги, само собой.

Вместе с этим многие говорили об испорченных отношениях футболиста с Фонсекой. Тяжело сказать, что привело к этому, но все больше становилось понятно, что Ярославу некомфортно работать в этой команде. А тут еще "удочку" по Ракицкому закинул "Зенит" (летом 2018-го), и в "Шахтере" поняли - надо продавать.

"Очень счастлив оказаться "Зените"

По разной информации, "Шахтер" не сразу соглашался на трансфер и торговал побольше денег у "Зенита". Но это были лишь мелочи - сделки было не избежать, приход такого игрока как Ракицкий в такой клуб как нынешний "Зенит" выглядит как природное явление - естественно и неоспоримо.

Здесь же сошлись много факторов: интерес самого "Зенита" (команде нужен именно такой защитник), фактор Анатолия Тимощука, рекомендации Луческу (который созвонился с Ярославом и убедил его перейти в "Зенит"), ситуация в "Шахтере" (пора было уходить). А ко всему этому защитнику еще и щедро "насыпали" "газпромовских" денег - зарплата в 2,5 млн. евро в год, а некоторые источники утверждают также о премии футболисту за сам трансфер в размере 5 млн. евро. Для Ракицкого-футболиста почти идеальный вариант продолжения карьеры.

Ярослав Ракицкий после подписания контракта с "Зенитом" fc-zenit.ru

Да, Россия и "вражеский чемпионат". Но оставим это. За последние годы (с 2014-го) только ленивый не обвинял Ракицкого в нелюбви к Украине и пророссийских взглядах, а отношение к нему активных болельщиков сборной Украины постепенно ухудшалось (хотя после подписания именно ультрас "Шахтера" поблагодарили футболиста за помощь в приобретении техники очевидно для нужд украинской армии (хотя вскоре твит был удален)).

Твит ультрас "Шахтера"

С другой же стороны, в России, и не скрывают, что Ярослав - "свой человек", и теперь будет играть среди таких же "своих". И когда Ракицкий подписал контракт с "Зенитом", многие вздохнули - уехал наконец-то Ярослав из Украины, и теперь все на своих местах.

Единственным больным вопросом остается дальнейшая судьба Ракицкого в сборной Украины. С игровой точки зрения он явно не помешает команде Андрея Шевченко, и без него "сине-желтым" будет очень непросто в защите в матчах квалификации Евро-2020. Но с другой стороны - это вызов игрока из клуба страны, которая де-факто воюет с Украиной. Так что ФФУ и Шевченко еще предстоит сделать свой непростой выбор…

Ну а пока Ракицкий с улыбкой осваивается в "Зените", начав новую страницу в своей карьере. Еще несколько лет назад никто и предположить не мог, что игрок покинет "Шахтер". Но сегодня он уже в другом месте, по ту сторону, быстро и закономерно попрощавшись с родным клубом и украинским футболом.

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