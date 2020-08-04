Команда Малиновского нацелилась на лидера "Шахтера"
"Аталанта" заинтересовалась Тайсоном.
"Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, рассматривает одного из лидеров "Шахтера" Тайсона в качестве замены словенскому вингеру команды Йосипу Иличичу.
Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, бразилец хорошо зарекомендовал себя в матчах Лиги чемпионов против клуба из Бергамо, однако отмечается, что "горняки" так просто не отпустят одного из своих лучших футболистов. Годовая зарплата Тайсона может обойтись "Аталанте" в 3 миллиона евро.
На эту позицию команда Малиновского также рассматривает игрока "Марселя" Флориана Товена и капитана "Лиона" Мемфиса Депая.
Напомним, что клуб из Бергамо занял третье место в итальянской Серии А и забронировал себе место в групповом этапе Лиги чемпионов 2020/21.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что "Ювентус" заинтересовался полузащитником "Шахтера" Маркосом Антонио.