Команда Коноплянки лишилась тренера

Гельзенкирхенский "Шальке", в составе которого выступает украинец Евгений Коноплянка, лишился главного тренера. Руководство немецкого клуба уволило Доменико Тедеско после разгрома от "Манчестер Сити" и вылета из Лиги чемпионов.

Также клуб расстался с помощником главного тренера Питером Перхтольдом. Готовить команду к следующему поединку в немецкой Бундеслиге против РБ "Лейпциг" будет Хуб Стивенс.

Доменико Тедеско FC Schalke 04

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Спортивный директор "Шальке" Йохен Шнайдер детальнее рассказал о причинах увольнения немецко-итальянского специалиста.

"Это решение было непростым, так как мы очень ценим Доменико Тедеско в "Шальке". Он очень хорошо проявил себя в прошлом сезоне, когда мы заняли второе место. Однако нельзя не признавать отрицательные результаты. Когда я пришел в клуб, я потребовал переворота из-за текущей ситуации в Бундеслиге. После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что это будет невозможно с нынешним тренерским штабом", - цитирует официальный сайт "Шальке" спортивного директора клуба.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что наставник "Шальке" Доменико Тедеско внес украинца Евгения Коноплянку в список футболистов, с которыми клуб планирует расстаться этим летом.

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