Команда из села вышла в УПЛ: спортивные итоги 9 июня

Команда "Колос" из пгт Коваливка вышла в Премьер-лигу, а легендарный казахстанский боксер Геннадий Головкин победно вернулся в ринг. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 9 июня.

Кроме того, определился первый в истории победитель футбольной Лиги наций. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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