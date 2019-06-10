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/Новости футбола

Команда из села вышла в УПЛ: спортивные итоги 9 июня

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Команда "Колос" из пгт Коваливка вышла в Премьер-лигу, а легендарный казахстанский боксер Геннадий Головкин победно вернулся в ринг. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 9 июня.

Кроме того, определился первый в истории победитель футбольной Лиги наций. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Темы
Премьер-лига УкраиныЛига нацийRoland Garros
Персоны
Рафа НадальВасилий Ломаченко
Теги
сборная Португалии по футболуФК Колос
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