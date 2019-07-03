Кокорина неожиданно выпустили из тюрьмы: что произошло

Российский футболист Александр Кокорин, осужденный на полтора года тюрьмы за разбойные нападения, был выпущен из Бутырской тюрьмы.

Перед отправкой в колонию спортсмен, который в минувшем году перенес операцию на крестообразных связках, пройдет курс реабилитации в одном из медицинских центров Москвы. Об этом в комментарии РИА "Новости" сообщила уполномоченный по правам человека в российской столице Татьяна Потяева.

При этом она не стала уточнять, в какой именно клинике пройдет лечение Кокорин и сколько составит курс реабилитации. "Это известно, но меня просили об этом не говорить", – отметила Потяева.

Александр Кокорин Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL:

Александра Кокорина и Павла Мамаева признали виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки "Первого канала". Форварду "Зенита" дали полтора года тюрьмы, а его другу – один год и пять месяцев.

8 октября 2018-го Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.

Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.

6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.

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