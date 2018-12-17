Кокорин в России подставил команду Путина

В Instagram нападающего "Зенита" Александра Кокорина появилось сообщение с призывом прийти к зданию Московского городского суда и поддержать его и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

Суд должен будет рассмотреть жалобу на продление срока ареста футболистам.

"18.12.2018 в 10 утра в Московском городском суде слушается жалоба защитников Кокорина. Это очень важный день ребят, они вымотаны и эмоционально истощены. Им как воздух необходима поддержка. Давайте соберемся и поддержим их вместе! Встречаемся в 9:30 18 декабря у Московского городского суда", — говорится в сообщении.

В сети болельщики отметили, что призыв к митингу только добавить тюремный срок футболисту.

Испуганные авторы поспешили объяснить, что никакого митинга не планируется, но тем самым лишь добавили почву для стеба.

"Друзья! По поводу завтрашнего дня – завтра не будет никакого митинга, просто имеется предложение встретиться всем, кто поддерживает Сашу. Мирно, без всяких криков... Воспринимайте информацию правильно", – говорится в заявлении в сторис.

"Какая разница с криками или без? Больше 3-х человек стоят ближе к друг другу чем 50 метров - это массовое мероприятие. Заявку в мэрию подавать нужно. Иначе - тюрьма. Членам Путин-тим вот такой сюрприз от капитана команды, ыыыыыыыы))", - с сарказмом пишут комментаторы.

Напомним, что Кокорин известен своей любовью к президенту России и неоднократно выступал в поддержку страны и Путина, вступив в соответствующее патриотическое движение Putin Team.

"У меня есть футболка с портретом Путина, другая — с двуглавым орлом. Год назад, когда начались санкции, мы с друзьями заморочились, купили качественные белые футболки, выбрали принты и напечатали на заказ целую серию. Мне нравится идея: вроде и поддержку выражаешь, и смешно", — заявлял в свое время форвард.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кокорин, как и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, останутся в заключении минимум до 8 февраля. 5 декабря Тверской суд Москвы решил продлить футболистам арест.

Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновников в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, и тот получил сотрясение мозга.

11 октября Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева. Позже бывший зэк рассказал, что ждет знаменитых спортсменов в тюрьме.

Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.