МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Клубы УПЛ выступили против Шевченко

2.6тЧитать материал на украинском

Клубы Премьер-лиги Украины не поддержали инициативу главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко о переносе матчей 22-го тура чемпионата в связи с подготовкой к старту отбора на Евро-2020.

Базовый день тура назначен на 16 марта, а менее, чем через неделю, "желто-синим" предстоит непростой выезд в Португалию на матч квалификации чемпионата Европы. Поскольку этот тур станет последним перед вторым этапом УПЛ, где команды будут поделены на две "шестерки", функционеры не поддержали просьбу Шевченко. Руководители клубов проголосовали против инициативы на Общем собрании 20 декабря, сообщает пресс-служба украинской Премьер-лиги.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

ФФУ

Новости
Игрока сборной Украины хотят выставить из "Динамо"

Напомним, что после дискуссии команды УПЛ приняли решение не менять формат соревнований на следующий сезон. Таким образом в следующем году чемпионство Украины разыграют между собой 12 команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины узнала соперников в квалификации чемпионата Европы-2020. Первый поединок наша команда проведет против Португалии на выезде 22 марта 2019 года.

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Темы
Премьер-лига УкраиныЕвро-2020
Персона
футболист Андрей Шевченко
Место
Украина
Тег
сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги