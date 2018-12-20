Клубы УПЛ выступили против Шевченко

Клубы Премьер-лиги Украины не поддержали инициативу главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко о переносе матчей 22-го тура чемпионата в связи с подготовкой к старту отбора на Евро-2020.

Базовый день тура назначен на 16 марта, а менее, чем через неделю, "желто-синим" предстоит непростой выезд в Португалию на матч квалификации чемпионата Европы. Поскольку этот тур станет последним перед вторым этапом УПЛ, где команды будут поделены на две "шестерки", функционеры не поддержали просьбу Шевченко. Руководители клубов проголосовали против инициативы на Общем собрании 20 декабря, сообщает пресс-служба украинской Премьер-лиги.

Андрей Шевченко ФФУ

Напомним, что после дискуссии команды УПЛ приняли решение не менять формат соревнований на следующий сезон. Таким образом в следующем году чемпионство Украины разыграют между собой 12 команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины узнала соперников в квалификации чемпионата Европы-2020. Первый поединок наша команда проведет против Португалии на выезде 22 марта 2019 года.