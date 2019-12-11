Клуб Милевского расторгнет контракт с украинским футболистом – СМИ

Брестское "Динамо" в скором времени разорвет контракт с украинским футболистом Евгением Хачериди, который совсем недавно пришел в команду.

Как сообщает Tribuna.com, спортивный директор чемпионов Беларуси Сергей Ковальчук также покинет клуб. Его уход и расторжение контракта с украинцем могут быть связаны.

"Динамо" Брест Телеканал Футбол

Напомним, что 32-летний Хачериди заключил соглашение с "Динамо" 23 октября, после чего начал тренироваться с первой командой. Контракт должен был вступить в силу с 1 января. Последним клубом украинского футболиста был греческий "ПАОК", за который он в сезоне 2018/2019 сыграл три раза.

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