Клуб Малиновского сделал предложение о трансфере игрока "Шахтера"

Команда украинца Руслана Малиновского "Аталанта" сделала официальное предложение донецкому "Шахтеру" о трансфере Манора Соломона.

Как сообщает издание Sport1, клуб из Бергамо был готов заплатить за израильского футболиста 12 миллионов евро, однако "горняки" ответили отказом, поскольку хотят выручить за Соломона большую сумму. Ожидается, что "Аталанта" и "Шахтер" продолжат переговоры о переходе молодого полузащитника. Интерес к израильтянину проявляют и другие команды из Италии и один клуб из Германии.

В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах за "горняков", забив шесть голов и отдав пять результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Аталанта" также нацелилась на одного из лидеров "Шахтера" – Тайсона. В нем клуб из Бергамо видит замену Йосипу Иличичу, который может закончить карьеру после измены жены.