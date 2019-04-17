Остановило "Аякс": названо уникальное достижение "Динамо" в Лиге чемпионов

Футболисты киевского "Динамо" остались пока единственными, кому удалось оставить свои ворота в неприкосновенности и не пропустить дома от амстердамского "Аякса".

Клубы встречались в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов. Первый матч в Амстердаме завершился победой "Аякса" - 3:1, а в ответном поединке на НСК Олимписком киевлянам удалось не пропустить в свои ворота - 0:0.

Динамо – Аякс

После этого на своем поле от голландцев пропускали "Бавария", "Бенфика", АЕК, "Реал" и "Ювентус".

Напомним, что в 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" одержал сенсационную победу в Турине над "Ювентусом" и пробился в полуфинал ЛЧ.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники итальянской полиции провели спецоперацию, в результате которой были задержаны 54 фаната голландского "Аякса", прибывшие в Турин на ответный матч 1/4 Лиги чемпионов против "Ювентуса".

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