МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Остановило "Аякс": названо уникальное достижение "Динамо" в Лиге чемпионов

991Читать материал на украинском

Футболисты киевского "Динамо" остались пока единственными, кому удалось оставить свои ворота в неприкосновенности и не пропустить дома от амстердамского "Аякса".

Клубы встречались в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов. Первый матч в Амстердаме завершился победой "Аякса" - 3:1, а в ответном поединке на НСК Олимписком киевлянам удалось не пропустить в свои ворота - 0:0.

Динамо – Аякс

Динамо – Аякс

После этого на своем поле от голландцев пропускали "Бавария", "Бенфика", АЕК, "Реал" и "Ювентус".

Напомним, что в 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" одержал сенсационную победу в Турине над "Ювентусом" и пробился в полуфинал ЛЧ.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники итальянской полиции провели спецоперацию, в результате которой были задержаны 54 фаната голландского "Аякса", прибывшие в Турин на ответный матч 1/4 Лиги чемпионов против "Ювентуса".

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Теги
ФК Динамо КиевФК Аякс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения