Катарский комментатор оконфузился, перепутав Украину и Россию

Катарский комментатор, работающий на товарищеском турнире, допустил забавную ошибку, перепутав Украину с Россией во время ответа на вопрос о своем любимом российском клубе.

"Любимый российский клуб? "Динамо" Киев", – опубликовал видео с ответом коллеги российский комментатор Ярослав Кулемин у себя в Twitter.

Катарский комментатор

Стоит отметить, что в катарском городе Доха проходит товарищеский турнир под названием Кубок Париматч Премьер, участниками которого стали три клуба из РПЛ – "Ростов", "Локомотив" и "Спартак" – и сербский "Партизан". Это третий розыгрыш турнира, который в 2020 году проходит с 1 по 9 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы церемонии вручения "Золотого мяча-2019" опозорились на тему России и Украины.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!