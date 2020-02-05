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7 февраля • обновлено в 08:31
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Катарский комментатор оконфузился, перепутав Украину и Россию

3.6т
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Катарский комментатор, работающий на товарищеском турнире, допустил забавную ошибку, перепутав Украину с Россией во время ответа на вопрос о своем любимом российском клубе.

"Любимый российский клуб? "Динамо" Киев", – опубликовал видео с ответом коллеги российский комментатор Ярослав Кулемин у себя в Twitter.

Катарский комментатор

Катарский комментатор

Стоит отметить, что в катарском городе Доха проходит товарищеский турнир под названием Кубок Париматч Премьер, участниками которого стали три клуба из РПЛ – "Ростов", "Локомотив" и "Спартак" – и сербский "Партизан". Это третий розыгрыш турнира, который в 2020 году проходит с 1 по 9 февраля.

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ФК Партизан ФК Ростов ФК Локомотив Москва Спартак Москва ФК Динамо Киев
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
А просто команд как спартака локо и зенита вообще в первый раз слышат...там же одни инвалиды играют...а киевлян знают еще с 70 годов как одну из лучших команд мира,ну тогда были в империи СССР
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украина где то есть но где ни кто не знает)))))
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hunt andres
hunt andres
Все логично. Это на подкорке у люлей во всем мире)
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