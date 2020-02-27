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28 февраля • обновлено в 02:17
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Каштру прокомментировал результат матча с "Бенфикой" в Лиге Европы

1.1т
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Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру оценил действия своих футболистов в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики".

"Я буду помнить этот этап, который состоял из четырех частей – два тайма в Харькове и два – в Лиссабоне. Мы были лучше в первом и во втором тайме в Харькове, проиграли первый тайм в Лиссабоне и там же были немного лучше во втором тайме. Первый был просто ужасный, в перерыве внесли коррективы, после чего начали уже контролировать ситуацию во втором тайме. "Шахтера" в первом тайме не было, я не мог на такое смотреть", - цитирует Каштру footboom со ссылкой на телеканал "Футбол".

Вторым таймом португальский наставник остался очень доволен.

"В первой игре мы говорили, что встретятся две атакующие команды. Сегодня 3:3 – результат мог быть еще больше. Кризиса в "Бенфике" нет, просто мы сегодня были лучше. Мы пережили очень сложный момент, но игроки проявили характер и это позволило исправить все ошибки первого тайма", - подытожил Каштру

Жеребьевка стадии 1/8 финала пройдет 28 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

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Как сообщал OBOZREVATEL, встреча в Лиссабоне на "Эштадиу да Луш" между местной "Бенфикой" и донецким "Шахтером" завершилась со счетом 3:3. С учетом домашней победы 2:1 в первом матче неделю назад, именно "горняки" вышли в следующую стадию турнира.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Лига Европы Шахтер – Бенфика
Персона
Луиш Каштру
Теги
ФК Бенфика ФК Шахтер
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Станислас Вавринка
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