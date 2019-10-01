Каштру прокомментировал победу "Шахтера" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Аталантой".

"Была тактическая борьба, которую нужно было выиграть, а потом уже думать о результате. Без выигранной борьбы, сложно было бы думать о положительном результате. К счастью, команда показала себя на высочайшем уровне. Выполнили установку. Создали проблемы "Аталанте", которые они не ожидали. Все благодаря огромной работе наших ребят на поле. Замены были сделаны для усиления атаки. Сейчас важно восстановиться, думаем о следующем матче в УПЛ", - заявил наставник после матча.

Португалец опроверг мнение, что замены, сыгравшие ключевую роль, результат работы его интуиции.

"Нет, чаще всего говорят, что не тренеры выигрывают, а игроки. Тренер просто чувствует, кого можно выпустить. Игроки просто сделали, что должны были", - цитирует Каштру tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол 1".

Напомним, что встреча в Милане на стадионе "Сан Сиро" между "Аталантой" и "Шахтером" завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Украины. Кроме Соломона гол за "оранжево-черных" забил Мораес, а Андрей Пятов отбил пенальти.

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