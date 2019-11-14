Карточка до начала игры и поцелуй в лысину: самые необычные приметы футболистов

Что ни говорите, а многие люди суеверны. Особенно футболисты. У многих из них свои предматчевые ритуалы, свои талисманы, с которыми они выходят даже на игры.

Многие игроки, выходя на поле, касаются рукой травы. А присмотритесь – с какой ноги они ступают на газон? Уверяю – около половины с одной и той же. Для них это важно!

Иногда, правда, некоторые привычки выходят боком. К примеру, Коло Туре однажды заработал желтую карточку до начала игры. Выступая за "Арсенал", он привык всегда выходить на поле последним, а тут Вильям Галлас задержался, вот Туре и стал, как вкопанный у кромки поля.

Судья не понял и, когда ивуариец отрицательно покачал головой в ответ на предложение пройти дальше, достал из кармана "горчичник". Общепринятая фишка – в день матча делать все точно так же, как делал перед предыдущей удачной игрой. Вставать с постели с той же ноги, заказывать на завтрак такое же блюдо…

Ну и как тут не вспомнить знаменитый поцелуй Лораном Бланом лысины Фабьена Бартеза – с этой забавной сценки начинались матчи сборной Франции и на ЧМ-1998, и на Евро-2000. Думаю, нет смысла напоминать, кто выиграл те два турнира… Анатолий Демьяненко частенько перед выходом на поле, а затем и на тренерскую скамью прикасался к лысине Суперфана – Парамона, он же Сергей Анатольевич Заборовский. Ныне он пенсионер, который продолжает любить футбол.

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Легендарный футбольный вратарь Лев Яшин за свою более чем 20-летнюю карьеру сменил всего несколько вратарских свитеров, "заигрывая" их чуть ли не до дыр. Еще один знаменитый вратарь "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев, выходя на игру, прихватывал с собой томик "Корана".

Также Дасаев верил в магическую силу перчаток, подаренных ему однажды немецким коллегой Харальдом Шумахером. Советский кипер никогда их не надевал, но с тех пор, как они у него появились, во время матчей он непременно клал их в углу ворот за штангой – на удачу.

Многие годы знаменитый вратарь киевского "Динамо" Олег Макаров защищал свои ворота в зеленом свитере и обязательно кепке-"ленинградке".

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Женщина на корабле приносит несчастье. Так считают не только моряки. Во многих футбольных и хоккейных командах категорически возбраняется брать в автобус женщин. Будь это хоть жена, хоть мама игрока. Особенно, если команда едет на матч. Такое правило, к примеру, действовало в киевском "Динамо" времен Валерия Лобановского. При этом по прибытии на стадион тренер непременно покидал автобус последним, а если ему приходилось выходить на футбольное поле – ни в коем случае не наступал на разметку.

Как-то мне рассказал Леонид Буряк, что, приезжая на матчи чемпионата СССР в Москву, динамовцы, как правило, останавливались в гостинице "Москва". Несколько лет подряд перед отъездом в "Лужники" на матчи со "Спартаком" буквально за минуту до старта к автобусу подходила женщина в черном и выпускала перед ним черную кошку. Правда, "Динамо" неизменно выигрывало.

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Тренер "Челси" Жозе Моуриньо во время своей первой лондонской каденции прославился серым пальто от Армани, в котором однажды даже пришел на матч в 30-градусную жару. Позже это пальто ушло с аукциона за 30 тысяч фунтов стерлингов.

А почему так много голов забивал Христо Стоичков? Дело, как утверждал сам форвард, не только в таланте. Просто перед матчем он всегда подкладывал под стельку бутсы монетку в 10 стотинок – и это срабатывало в среднем в каждом втором матче.

У женщин, как правило, талисманы несколько иной направленности. Очень часто ими становятся мягкие игрушки. Шпажистка Анфиса Почкалова, к примеру, непременно укладывала в свой багаж слоненка (их у бронзового призера ЧМ-2009 – целая коллекция). А биатлонистка Ольга Пылева вплоть до финиша карьеры не расставалась во время этапов Кубка мира и стартов ЧМ с плюшевым хрюшей. Лучший гольфист всех времен Тайгер Вудс по воскресеньям играл в одной и той же красной рубашке. Теннисист Энди Роддик долгие годы не изменял своей любимой кепке.

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Наверное, самой суеверной среди спортсменок можно назвать теннисистку Серену Уильямс. Перед выходом американка обязательно берет с собой на корт тапочки для душа, определенным образом завязывает шнурки на кроссовках. Кроме этого, она выполняет такой ритуал: подает первый мячик таким образом, чтобы он пять раз подпрыгнул перед первой подачей, и два раза – перед второй.

Все свои неудачи списывает на то, что перед матчем она что-то забыла сделать. А самой большой загадкой спорта, так и неразгаданной, являлись слова, которые шептала рекордсменка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева своему шесту перед прыжком. Для раскрытия этой тайны даже привлекались специалисты по чтению по губам, но все усилия оказались тщетными.

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