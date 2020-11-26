Капитан "Динамо" дисквалифицирован
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) дисквалифицировал на три матча капитана "Динамо" Сергея Сидорчука за нарушение против Виктора Корниенко.
Инцидент произошел в поединке 9-го тура Украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера" (0:3).
"Учитывая объяснения "Динамо" в отношении Сидорчука, как смягчающее обстоятельство, было принято решение отстранить футболиста от участия в соревнованиях на три матча плюс один матч условно за применение чрезмерной силы с нанесением травмы сопернику", – говорится на сайте УАФ.
29-летний полузащитник уже пропустил встречу 10-го тура УПЛ против "Ингульца" (2:0). Сидорчук не сыграет против "Ворсклы" и "Мариуполя".
Как сообщал OBOZREVATEL, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар дал свою оценку эпизоду с удалением Сергея Сидорчука, которое во многом повлияло на исход матча между "Динамо" и "Шахтером".
Позже Корниенко заявил, что не держит зла на капитана "Динамо" Сергея Сидорчука, подкат которого привел к его травме.