Камбэки Украины в Лиге Европы: спортивные итоги 7 ноября

Киевское "Динамо" и "Александрия" совершили камбэки в Лиге Европы, а во Львове подрались десятки футбольных фанатов.
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Кроме того, легендарный Владимир Кличко сделал новое заявление о возвращении на ринг. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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