Камбэки Украины в Лиге Европы: спортивные итоги 7 ноября

Киевское "Динамо" и "Александрия" совершили камбэки в Лиге Европы, а во Львове подрались десятки футбольных фанатов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 7 ноября.

Кроме того, легендарный Владимир Кличко сделал новое заявление о возвращении на ринг. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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