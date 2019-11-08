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8 ноября • обновлено в 10:08
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Камбэки Украины в Лиге Европы: спортивные итоги 7 ноября

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Киевское "Динамо" и "Александрия" совершили камбэки в Лиге Европы, а во Львове подрались десятки футбольных фанатов.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 7 ноября.

Кроме того, легендарный Владимир Кличко сделал новое заявление о возвращении на ринг. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
Динамо – Копенгаген Лига Европы
Теги
ФК Динамо Киев ПФК Александрия
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