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6 апреля • обновлено в 23:42
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Как в СССР: европейскому футболу предрекли грандиозную революцию из-за коронавируса

1.8т
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Известный украинский журналист Николай Несенюк предположил, что европейский футбол из-за пандемии коронавируса будет вынужден перейти на советскую систему проведения сезона – "весна-осень".

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По мнению обозревателя издания Gazeta.ua, желание Европейского футбольного союза (УЕФА) завершить нынешний сезон до конца июня выглядит нереальным.

Как в СССР: европейскому футболу предрекли грандиозную революцию

uefa.com

"Есть два варианта. Первый – новый футбольный сезон, который стартует в январе 2021-го, становится переходным. Национальные и европейские клубные турниры проводятся по сокращенной программе, чтобы завершить их в мае к старту перенесенного на 2021-й год чемпионата Европы. Второй – в январе стартуют полноценные национальные чемпионаты и еврокубки, которые останавливаются на период проведения Евро-2021 и завершаются в ноябре-декабре. Таким образом европейский футбол переходит со схемы "осень-весна" на схему, по которой уже играют в нескольких европейских странах", – написал Несенюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение о бессрочном продлении нынешнего сезона.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Микола Несенюк
Теги
ФИФА УЕФА
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