"Как в армии": Коноплянка сделал признание о сборной Украины

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка поведал о наличии дедовщины в отношениях между игроками в национальной команде образца 2010-го года.

"Кто лидер нынешней сборной Украины? А знаете, одного кого-то нет. Времена другие. Как только я пришел в сборную в 2010-м, тогда еще были бати, возле которых бегали сыночки. Дедовщины хватало, где-то можно сравнить с армией", – рассказал Коноплянка в интервью журналу "Футбол".

Новости Сборная Украины установила исторический рекорд

Евгений Коноплянка Image Sport

Упомянул футболист и о нынешнем положении дел в сборной, где, по его словам, царит взаимоуважение: "Сейчас только уважение. Кто бы ни пришел в сборную, его тепло встречают и принимают. Такое же уважение, как ко мне или Ярмоленко".

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на историческое выступление в отборе к Евро-2020, Украина может потерять место в первой корзине.

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