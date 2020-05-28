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28 мая • обновлено в 12:39
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"Как товарищеская игра": Суркис высказался о матче с "Шахтером"

1.7т
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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мнением о предстояем матче команды против донецкого "Шахтера", который состоится 31 мая.

"Думаю, что вообще никакого перевеса не будет. Вообще никакого! Без зрителей нет поддержки. По накалу матч может быть серьезного уровня, но он будет проходить вроде как товарищеская игра. Это понятно всем. Я смотрю матчи чемпионата Германии, и даже игра между "Баварией" и "Боруссией" была похожа на товарищескую", – заявил Суркис-младший в интервью телеканалам Футбол.

Игорь Суркис

Игорь Суркис

Укринформ

Отметим, что формальными хозяевами классического украинского дерби станут футболисты "Шахтера". Матч пройдет на НСК "Олимпийский" в воскресенье в 17:00 по киевскому времени. "Горняки" лидируют в чемпионате и опережают динамовцев на 13 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем контрольном поединке перед возобновлением УПЛ "Динамо" уверенно разобралось с "Олимпиком", забив два гола за две минуты.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Игорь Суркис
Теги
ФК Шахтер ФК Динамо Киев
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