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Чемпионат мира 2018
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Как Россия прошла Испанию: видео серии пенальти

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Сборная Испании по футболу проиграла в 1/8 финала команде России и вылетела с чемпионата мира. Победитель битвы в Лужниках определился лишь в серии послематчевых пенальти.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео с решающими одиннадцатиметровыми ударами.

Новости
Россия - Испания: видео голов матча 1/8 финала ЧМ-2018

Испания – Россия 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:4

Голы: 1:0 – 12, автогол Игнашевич, 1:1 – 41, пенальти Дзюба.
Испания – Де Хеа, Пике, Альба, Начо (Карвахаль, 70), Рамос, Коке, Бускетс, Иско, Сильва (Иньеста, 67), Асенсио (Родриго, 104), Диего Коста (Аспас, 80).
Россия – Акинфеев, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Кутепов, Зобнин, Жирков (Гранат, 46), Самедов (Черышев, 61), Кузяев (Ерохин, 97), Головин, Дзюба (Смолов, 65).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.
Предупреждения:
Пике (40), Кутепов (54), Зобнин (71).

Напомним, что ранее реакция жены премьера РФ Дмитрия Медведева на гол развеселила сеть.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная России по футболусборная Испании по футболу
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Ivan Rus
Ivan Rus
Умойтесь, хохлы, наши выиграли
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