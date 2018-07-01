Как Россия прошла Испанию: видео серии пенальти

Сборная Испании по футболу проиграла в 1/8 финала команде России и вылетела с чемпионата мира. Победитель битвы в Лужниках определился лишь в серии послематчевых пенальти.

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Испания – Россия 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:4 Голы: 1:0 – 12, автогол Игнашевич, 1:1 – 41, пенальти Дзюба.

Испания – Де Хеа, Пике, Альба, Начо (Карвахаль, 70), Рамос, Коке, Бускетс, Иско, Сильва (Иньеста, 67), Асенсио (Родриго, 104), Диего Коста (Аспас, 80).

Россия – Акинфеев, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Кутепов, Зобнин, Жирков (Гранат, 46), Самедов (Черышев, 61), Кузяев (Ерохин, 97), Головин, Дзюба (Смолов, 65).

Серия пенальти

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.

Предупреждения:

Пике (40), Кутепов (54), Зобнин (71).

Напомним, что ранее реакция жены премьера РФ Дмитрия Медведева на гол развеселила сеть.