Свитолина произвела фурор на награждении Итогового турнира - эффектные фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила трофей чемпионки WTA Finals из рук легендарной Билли Джин Кинг. Наша спортсменка выиграла Итоговый турнир, вызвав овации со стороны болельщиков.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть самые яркие кадры с торжественной церемонии награждения.

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Новости Президент Федерации тенниса России опозорился с прогнозом против Свитолиной

Напомним, что финал Итогового турнира Свитолина - Стивенс завершилась со счетом 3-6, 6-2, 6-2 в пользу украинки.