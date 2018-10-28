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Свитолина произвела фурор на награждении Итогового турнира - эффектные фото

5.1тЧитать материал на украинском

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила трофей чемпионки WTA Finals из рук легендарной Билли Джин Кинг. Наша спортсменка выиграла Итоговый турнир, вызвав овации со стороны болельщиков.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть самые яркие кадры с торжественной церемонии награждения.

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

Церемония награждения Элины Свитолиной

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Напомним, что финал Итогового турнира Свитолина - Стивенс завершилась со счетом 3-6, 6-2, 6-2 в пользу украинки.

Персона
Элина Свитолина
Место
СингапурСингапур
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