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/Новости футбола

"К сожалению, нет": украинский футболист прогнулся перед Россией

6.2тЧитать материал на украинском

Украинский футболист красноярского "Енисея" Олег Данченко, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", не считает Россию страну-агрессором.

"Обычно в Украину все добираются, в основном, через Минск, Ригу или Варшаву, Турцию. Это самый легкий путь. Прямого сообщения нет сейчас, к сожалению, нет. Надеюсь, что все будет хорошо в ближайшем будущем, ведь мы и русские – это народы-побратимы, мы раньше ездили в Россию, а россияне ездили к нам в Украину", – заявил Данченко в интервью клубной пресс-службе своего нынешнего клуба.

Новости
Экс-футболист сборной Украины рассказал, как отказался "раздвигать ножки" перед Россией

Олег Данченко

Олег Данченко

ФК "Шахтер"

При этом он выразил надежду на скорое возвращение "Шахтера" в Донецк.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский нападающий казахстанского "Кайрата" Хабиб Эсеола жестко высказался о России.

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Тема
чемпионат России
Место
РоссияКрасноярск
Теги
ФК ЕнисейФК Шахтер
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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Петренко Дмитрий
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1
0
Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
...как будет б...ь мужского рода?))
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0
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andrei andrei
andrei andrei
Как он прогнулся перед Россией?Редакция, что за идиот(ы) у вас заголовки клепают?
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