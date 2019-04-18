"К сожалению, нет": украинский футболист прогнулся перед Россией

Украинский футболист красноярского "Енисея" Олег Данченко, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", не считает Россию страну-агрессором.

"Обычно в Украину все добираются, в основном, через Минск, Ригу или Варшаву, Турцию. Это самый легкий путь. Прямого сообщения нет сейчас, к сожалению, нет. Надеюсь, что все будет хорошо в ближайшем будущем, ведь мы и русские – это народы-побратимы, мы раньше ездили в Россию, а россияне ездили к нам в Украину", – заявил Данченко в интервью клубной пресс-службе своего нынешнего клуба.

Олег Данченко ФК "Шахтер"

При этом он выразил надежду на скорое возвращение "Шахтера" в Донецк.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский нападающий казахстанского "Кайрата" Хабиб Эсеола жестко высказался о России.

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