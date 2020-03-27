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27 марта • обновлено в 10:51
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Футболист "Аякса", почти три года пролежавший в коме, пришел в сознание

3.2т
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Бывший футболист "Аякса" 22-летний Абдельхак Нури вышел из комы спустя два года и восемь месяцев, и сейчас находится дома со своей семьей.

Как сообщает издание The Sun, в июле 2017 года он потерял сознание во время товарищеского матча. Врачи диагностировали ему сердечную аритмию, которая привела к необратимым повреждениям мозга.

Абдельхак Нури

Абдельхак Нури

"Я должен сказать, что дома он чувствует себя значительно лучше, чем в больнице. Он понимает, где находится, узнает эту обстановку. Он спит, чихает, ест, отрыгивает, но не может вставать. Он прикован к постели и очень зависим от нас. В хорошие дни он может общаться с нами, поднимая и опуская брови и улыбаясь", – рассказал брат экс-футболиста Абдеррахим.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер средневес Патрик Дэй впал в кому после нокаута на вечере боя Усик – Уизерспун.

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Место
Нидерланды Амстердам
Тег
ФК Аякс
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