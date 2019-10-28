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28 октября • обновлено в 18:56
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"Издеваются!" Журналист взбесился из-за матча "Динамо"

1.4т Читать материал на украинском

Известный украинский спортивный журналист Игорь Цыганык раскритиковал организаторов Премьер-лиги.

Возмущение ведущего программы "Профутбол" на канале 2+2 вызвал эпизод в матче "Динамо" – "Карпаты", когда арбитр не увидел откровенной игры рукой со стороны футболиста львовской команды.

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'Издеваются!' Журналист взбесился из-за матча 'Динамо'

"Это 300% пенальти. Мяч летел в ворота, о чем тут можно говорить? Футболист останавливает его рукой, это пенальти. Прятал руку защитник или нет, это не имеет значения, мяч летел в ворота. Если бы он не сыграл рукой, мяч залетел бы в ворота. Я не понимаю, о чем в этой ситуации думал арбитр. У "Динамо" отобрали очки. Да, пенальти еще нужно забить, но это одиннадцатиметровый удар, его нужно ставить. Это результативная ошибка. У меня такое впечатление, что люди, которые назначают арбитров, просто издеваются над нами", – цитирует Цыганыка "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" синхронно потеряли очки в 12-м туре Премьер-лиги.

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Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Игорь Цыганык
Тег
ФК Динамо Киев
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Руденко Вован
Руденко Вован
Это уже третья игра,почти подряд где из за судей динамо теряет очки.это неспроста.
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