Избиение экс-футболиста "Динамо": стали известны последствия

Мукачевская команда "Алекс" была исключена из розыгрыша Ужгородской футзальной лиги. Такое решение приняла КДК УФЛ по итогам рассмотрения скандального инцидента на матче "Алекса" с "Минаем", во время которого был жестоко избит экс-игрок "Динамо" Олег Допилка.

В сообщении УФЛ указано, что драку, в которой пострадали игроки "Миная", спровоцировали игроки команды "Алекс" Александр Герцуський и Кирилл Йовбак. Именно поэтому дисциплинарная комиссия решила снять мукачевский коллектив с розыгрыша турнира, оставить полученные командой очки, а за следующие матчи "Алексу" будет начисляться поражение 0:3. Кроме того, команда должна оплатить штраф в размере 5000 гривен, передает ProZak.info.

Другим командам запретили заявлять в свой состав игроков команды "Алекса" до конца чемпионата. Кроме того, Ассоциация футзала Украины получит соответствующее уведомление, чтобы игроки "Алекса" не могли играть в других турнирах и чемпионатах, проводимых под эгидой АФУ.

Как сообщал "Обозреватель", Олег Допилка рассказал подробности избиения во время матча.