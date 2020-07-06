Из заводского коллектива в команду мастеров: памяти Владимира Трошкина

OBOZREVATEL рассказывает о ведущих футболистах киевского "Динамо" разных поколений. Сегодня в центре нашего внимания Владимир Трошкин, ушедший из жизни 5 июля в возрасте 72 лет.

Визитная карточка. Родился в 1947 году в Енакиево. Заслуженный мастер спорта. Защитник/полузащитник. Выступал за команды "Шахтер" Енакиево (1966-1967), СКА Киев (1968), "Динамо" Киев (1969-1977), "Днепр" Днепропетровск (1978). 278 матчей провел в чемпионатах СССР, забил 21 мяч. Четырехкратный чемпион СССР (1971, 1974, 1975, 1977), обладатель Кубка кубков и Суперкубка УЕФА (1975). За сборную СССР провел 31 матч. Вице-чемпион Европы-1972, бронзовый призер Олимпиады-1976 в Монреале (Канада). Трижды входил в списки "33-х лучших", два раза под №1.

Свою трудовую деятельность Владимир начал еще старшеклассником на енакиевском заводе "Коксохим". Увлекся в свободное от работы время футболом и начал выступать за заводскую команду. 19-летнего парня присмотрели тренеры енакиевского "Шахтера", команды 2-й зоны УССР класса "Б".

Трошкин был призван в армию, и начал выступать за киевский СКА. На способного игрока обратили внимание селекционеры "Динамо", дважды на матчах армейцев присутствовал сам Виктор Александрович Маслов. В итоге наставник и пригласил Трошкина в свою команду.

В дубле "Динамо" он провел всего три матча, а 12 ноября 1969 года дебютировал в основном составе в матче 1/8 финала Кубка чемпионов против итальянской "Фиорентины". Хозяева поля уступили (1:2), но Трошкин со своей задачей опекать Амарильдо, на то время одного из лучших игроков мира, справился. Начинал Владимир играть в полузащите, но затем его перевели на правый край обороны. Со временем №6 "Динамо" стал одним из лучших игроков данного амплуа в стране.

Владимир постоянно попадал в стартовый состав и при Маслове, и при Севидове, и при Лобановском с Базилевичем. Игровой стиль Трошкина отличали огромная работоспособность, выносливость, скорость, самоотверженность. Играя в обороне, он был организатором атак.

Триумфальный сезон

1975 год, полуфинальный матч Кубка кубков против "Эйндховена". Два мощных неудержимых прохода по правому флангу в середине первого и в начале второго тайма завершились дугообразными передачами, на которые из-за спин не успевающих развернуться голландских защитников вылетали Колотов и Блохин и вколачивали мяч в ворота соперника. Было это в апреле в Киеве. А 14 мая в Базеле в финальном поединке киевляне со счетом 3:0 разгромили "Ференцварош" и завоевали почетный трофей.

Осенью два матча за Суперкубок УЕФА с обладателем Кубка чемпионов – мюнхенской "Баварией". 1:0 в Мюнхене, 2:0 в Киеве – и Суперкубок зимует на берегах Днепра. В обоих матчах Трошкин сыграл на "отлично". К этим трофеям "Динамо" еще и прибавило чемпионство СССР.

Кубок улетел в Ереван

Несомненно, запомнился октябрьский матч 1969 года в Киеве со "Спартаком". Уступив – 0:1, динамовцы потеряли шанс четвертый раз подряд выиграть звание чемпионов страны. "Золото" досталось спартаковцам.

Неприятный осадок оставил московский финал розыгрыша Кубка СССР 1973 года с ереванским "Араратом". Динамовцы, имея преимущество в игре, вели в счете. За несколько минут до окончания основного времени Александр Севидов решил предоставить отдых Блохину и Буряку, заменив лидеров перед предстоящим через три дня важным поединком против "Зенита". В итоге, на 89-й минуте Иштоян сравнивает счет, а в дополнительное время приносит чемпиону СССР и Кубок страны.

Неудачным был повторный матч 1/4 финала Кубка чемпионов-1975/1976 против "Сент-Этьена". В марте в Симферополе "Динамо" без особых усилий обыграло французов (2:0), но через две недели потерпело фиаско в выездном поединке (0:3). Блестяще отражал атаки динамовцев вратарь хозяев югослав Чуркович, тем самым перечеркнув надежды киевлян на выход в следующий раунд.

Трошкин считал, что олимпийская сборная СССР, в состав которой входило 11 динамовцев Киева, должна была выиграть турнир Игр-1976 в Монреале. Но помешали обидные ошибки и порой необъективное судейство в полуфинале с ГДР, в котором подопечные Валерия Лобановского уступили – 1:2. В игре за "бронзу" наша команда обыграла (2:0) сборную Бразилии, но за несколько минут до финального свистка Трошкина удалили с поля. А случилось вот что. Защитник бразильцев играл очень грубо. Он нанес Онищенко удар такой силы, что у нашего футболиста диагностировали затем сотрясение мозга. В одном из дальнейших эпизодов Трошкин так подстроился под бразильца, что тот в полете сбил угловой флажок – в итоге игрока выносили с поля на носилках. Так Владимир отомстил за товарища, и не жалел о своем поступке.

О Трошкине говорит его партнер по "Динамо" и сборной Леонид Буряк: "Володя не просто подключался к атаке, он как бы застревал в ней. Становился на время полузащитником или нападающим, и со знанием дела выполнял то, что требуется от него в этой роли. Благодаря такому маневру мы достигали количественного преимущества в передней линии. Он много забивал. Помню, как-то в матче с московским "Динамо" Володя, находясь в линии нападения и принимая передачу с левого фланга, пролетел в воздухе несколько метров параллельно земле и головой послал неотразимый мяч в сетку. Это был блестящий гол, о котором много писали. А как он помог своими проходами в завоевании Кубка кубков и матчах за Суперкубок УЕФА…"

Теперь пару слов о тренерской работе Трошкина. Через два года после Олимпиады-1976 Владимира Николаевича пригласили в тренерский штаб киевского СКА – помощником главного тренера Алексея Мамыкина. В СКА Трошкин проработал два года, а затем его бывший партнер по "Динамо" и сборной Виктор Матвиенко предложил вместе поработать в ровенском "Авангарде".

Затем была работа в ФФУ. В 1990-х сначала с Владимиром Мунтяном, а затем с Виктором Колотовым готовил молодежные сборные нашей страны. Последнее время был делегатом ФФУ на матчах украинской Премьер-лиги.

Довольно давно Владимир Трошкин произнес фразу: "Мастерство в гастрономе не купить". Чего-чего, а мастерства этому игроку всегда хватало, причем с лихвой. И многие годы своей игрой он радовал поклонников футбола.