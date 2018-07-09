Из-за Украины: экс-динамовца отчислили из сборной Хорватии на ЧМ-2018

Бывший футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич был исключен из состава делегации сборной Хорватии на чемпионате мира 2018 года в России. Нынешний скаут "бело-синих" был освобожден от обязанностей одного из помощников наставника "клетчатых" Златко Далича из-за видео, в котором Вукоевич и защитник хорватов Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией.

Как говорится в заявление Хорватского футбольного Союза (HNS), аккредитация Вукоевича была отозвана. "Настоящим HNS извиняется перед российской общественностью за действия члена делегации. Домагой Вида и Огнен Вукоевич также приносят свои извинения за свое заявление, которое никоим образом не предполагало политической направленности, но, которое, к сожалению, оставило место для таких толкований", – сообщает пресс-служба организации.

Напомним, экс-капитан "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич после победы Хорватии над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018 сняли ролик, в котором посвятили победу Украине. После этого Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла Виде предупреждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный российский комментатор Василий Уткин покрыл матом Домагоя Виду в связи с его проукраинской позицией.