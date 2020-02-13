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13 февраля • обновлено в 14:47
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Из-за коронавируса: "Манчестер Юнайтед" отправил новичка команды в "заточение"

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"Манчестер Юнайтед" поместил нигерийского новичка команды нападающего Одиона Игало на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщает агентство The Times, футболист согласился с решением руководства не допускать его к тренировкам с первой командой на протяжении двух недель. 30-летний нигериец временно тренируется в британском центре тхэквондо недалеко от стадиона "Манчестер Сити".

Одион Игало

Одион Игало

Напомним, что Игало перешел в один из самых титулованных клубов Англии на правах аренды из китайского "Шанхай Шеньхуа". Перед переходом в Китай в 2017 году форвард выступал за другую команду английской Премьер-лиги – "Уотфорд".

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Темы
Коронавирус Чемпионат Англии
Тег
ФК Манчестер Юнайтед
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