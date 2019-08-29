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Итальянский гранд может купить футболиста "Динамо"

1.4т Читать материал на украинском

Сразу два футболиста сборной Украины — защитник "Динамо" Никита Бурда и нападающий "Гента" Роман Яремчук — заинтересовали гранда итальянской Серии А "Рому".

Как передает "Футбол 24" со ссылкой на La Roma 24, если об интересе римлян к 23-летнему Яремчуку уже было известно раньше, то фамилия Бурды в контексте возможного перехода появилась впервые.

Роман Яремчук (№18) и Никита Бурда (в центре) могут перейти в "Рому"

Роман Яремчук (№18) и Никита Бурда (в центре) могут перейти в "Рому"

ФФУ

Впрочем, только один из двух игроков сборной Украины сможет перейти в "Рому" — по крайней мере, в текущее трансферное окно. Дело в том, что у "джалоросси" есть только одна вакантная позиция для игрока не из ЕС.

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Отметим, что Роман Яремчук шикарно начал сезон-2019/20 — 6 голов и 3 голевые передачи в 8-ми матчах за бельгийский "Гент". Что касается 24-летнего Бурды, то защитник "Динамо" провел в этом сезоне 7 матчей и забил 1 гол, огорчив "Шахтер" в Суперкубке .

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация об интересе "Ромы" к капитану "Шахтера" бразильцу Тайсону.

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Тема
Трансферы
Персона
Роман Яремчук
Место
Италия Рим
Теги
ФК Рома ФК Динамо Киев Гент
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