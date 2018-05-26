Итальянский футболист застрелил подругу и совершил самоубийство

Футболист клуба итальянской Cерии D "Туттокуойо" Федерико Дзини застрелил свою бывшую девушку Элизу Амато, после чего совершил самоубийство.

Трагедия случилась в окрестностях Пизы, недалеко от дома Амато, куда спортсмен приехал, чтобы уговорить ее снова сойтись. После того, как Дзини получил очередной отказ, он застрелил несчастную, сообщает Football Italia.

Полиция, которую вызвали соседи, спустя некоторое время обнаружили машину футболиста, в багажнике которой находилось тело Элизы. Сам Федерико также был мертв.

Федерико Дзини и Элиза Амато соцсети

Федерико Дзини и Элиза Амато соцсети

Федерико Дзини и Элиза Амато соцсети

Федерико Дзини и Элиза Амато соцсети

Федерико Дзини и Элиза Амато соцсети

Федерико Дзини и Элиза Амато соцсети

Федерико Дзини и Элиза Амато соцсети

Федерико Дзини и Элиза Амато соцсети

Федерико Дзини и Элиза Амато соцсети

Федерико Дзини и Элиза Амато соцсети

Видео с места происшествия

Напомним, что недавно знаменитый итальянский футболист был найден мертвым в гостинице.