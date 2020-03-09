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9 марта • обновлено в 22:28
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Италия потребовала отменить матчи Лиги чемпионов и других турниров

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Национальный олимпийский комитет Италии (CONI) призвал отменить все спортивные соревнования на территории страны до 3 апреля.

Организация выступила с таким требованием из-за эпидемии коронавируса. По состоянию на утро 9 марта Италия была лидером Европы по смертности от болезни – количество жертв приблизилось к 400, что и вынудило CONI выступит с таким заявлением.

Карта распространения коронавируса онлайн:

При этом комитет пока не может повлиять на проведение международных турниров – футбольных и баскетбольных еврокубков (Лиги чемпионов, Лиги Европы, Евролиги) и других соревнований. Поэтому они пройдут по графику, однако без зрителей.

"Все командные спортивные соревнования приостановлены на всех уровнях до 3 апреля 2020 года. Для соблюдения этого пункта правительство должно издать конкретный указ премьер-министра", – говорится в заявлении CONI.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции приняли жесткое решение по матчу Лиги чемпионов между ПСЖ и дортмундской "Боруссией". Кроме того, в Греции внесли кардинальные изменения в проведении церемонии зажжения олимпийского огня перед Играми в Токио.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Коронавирус Евролига Лига чемпионов
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