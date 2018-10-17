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Испанский футболист попал в Книгу рекордов Гиннесса

3.1тЧитать материал на украинском

Испанский полузащитник "Челси", чемпион мира 2010 Сеск Фабрегас попал в Книгу рекордов Гиннеса за то, что быстрее всех отдал 100 результативных передач в английской Премьер-лиге.

Правда, рекордный пас испанец отдал еще 31 декабря 2016 года в матче со "Сток Сити", но достижение было опубликовано лишь сейчас.

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В нынешнем сезоне Сеск Фабрегас выходил на поле 4 раза и только в кубковых матчах, не сыграв ни минуты в играх АПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, шведский лыжник попал в Книгу рекордов Гиннесса, установив уникальное достижение.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персона
Сеск Фабрегас
Объекты
ФК Челсисборная Испании по футболуКнига рекордов Гиннеса
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Комментарии на сайте не модерированы
Giggs Ryan
Giggs Ryan
Всё-таки, свой лучший футбол Сеск показывал в юные годы в Арсенале. Потом был только регресс уже. Но достижение для него, думается, весьма приятное) Сегодня интересное интервью Гвардиолы вышло, в котором он честно признался, что не считает Манчестер Сити фаворитом в Лиге чемпионов: "«Я не знаю, готовы ли мы к победе в Лиге чемпионов. Правда, я не знаю. У нас не так много истории, но много уверенности. «Дело не только в тренере, игроках, клубе и болельщиках. Дело в том, чтобы верить, что мы можем и должны победить. И, если честно, я не знаю, достигли ли мы уже этой отметки.» - сказал Хосеп Гардиола." (источник: overbetting.net)
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