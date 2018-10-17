Испанский футболист попал в Книгу рекордов Гиннесса

Испанский полузащитник "Челси", чемпион мира 2010 Сеск Фабрегас попал в Книгу рекордов Гиннеса за то, что быстрее всех отдал 100 результативных передач в английской Премьер-лиге.

Правда, рекордный пас испанец отдал еще 31 декабря 2016 года в матче со "Сток Сити", но достижение было опубликовано лишь сейчас.

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В нынешнем сезоне Сеск Фабрегас выходил на поле 4 раза и только в кубковых матчах, не сыграв ни минуты в играх АПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, шведский лыжник попал в Книгу рекордов Гиннесса, установив уникальное достижение.