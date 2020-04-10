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10 апреля • обновлено в 12:39
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Испанский футболист Алекс Кинтанилья разработал средство против коронавируса

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Футболист испанского клуба "Ибица" Алекс Кинтанилья разработал механический респиратор, который сможет выполнять функции аппарата искусственной вентиляции легких.

Как сообщает издание Marca, Кинтанилья, который имеет навыки промышленного инженера, собрал команду из Мадрида, Нанта, Кадиса, Бильбао и Галисии. За 19 дней, работая по 12 часов в сутки в режиме видеоконференции, они сумели спроектировать и создать респиратор, который может выполнять функции аппарата ИВЛ.

Алекс Кинтанилья

Алекс Кинтанилья

AFE

Стоит отметить, что стоимость средства, разработанного его командой, значительно дешевле средней рыночной цены на подобное оборудование – 2 тысячи евро вместо 20 тысяч. По словам Кинтанильи, он не будет пытаться извлечь экономическую выгоду в этой тяжелой ситуации и будет продавать респиратор по себестоимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок сборной Италии по регби помогает спасать жизни во время пандемии коронавируса.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Место
Испания Ибица
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