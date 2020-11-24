Испанская пресса 'по-русски' оконфузилась с 'Динамо' перед матчем с 'Барселоной'

Авторитетная ежедневная испанская газета L`Esportiu иллюстрировала статью посвященную матчу Лиги чемпионов "Динамо" – "Барселона" старым логотипом киевской команды.

Под громкий заголовок "Разоружить" журналисты прикрепили устаревшее круглое лого, под которым украинцы выступали с 1996-го по 2003 года

Коллеги L`Esportiu такой ошибки не допустили, однако синхронно неправильно написали название столицы Украины.

В анонсах матчей СМИ указали российскую транслитерацию Kiev, а не украинскую Kyiv.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Marca опозорилась с неправильным написанием фамилий футболистов сборной Украины накануне матча Лиги наций против сборной Испании.

Напомним, что встреча 4-го тура ЛЧ "Динамо" – "Барселона" начнется 24 ноября в 22:00. Уже был опубликован список телеканалов, которые организуют трансляцию.