"Искажают мои слова": Малиновский обвинил "Генк" в обмане

Украинский полузащитник бельгийского "Генка" Руслан Малиновский очень недоволен тем, как развивается ситуация с его летним трансфером.

На данный момент Руслан оказался на перепутье - "Генк" не спешит с продажей игрока, отклонив выгодные, по мнению Малиновского, предложения из Серии А, в то же время сам украинец оказался не включен в список исполнителей, которых главный тренер "Генка" Фелис Маззу взял на тренировочный сбор. Наставник объяснил свое решение "не оптимальным психологическим состоянием" футболиста.

"Я все еще надеюсь, что он не покинет наш клуб, но сейчас брать его с собой бесполезно. Мне нужен позитив в раздевалке", - заявил Маззу.

Руслан Малиновский nieuwsblad.be

Все это действительно не добавляет уверенности Руслану, у которого к тому же в семье ожидается пополнение - они с супругой Роксаной ждут первенца. Отсутствие определенности с трудоустройством заставляет 26-летнего Малиновского нервничать и резко высказываться в адрес клуба, где еще недавно украинского хавбека очень ценили.

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"Руководство "Генка" не придерживается своего слова и искажает мои слова. Я решил не отправляться на предсезонный сбор. Я сказал тренеру, что не хочу мешать развитию его новой команды. Я видел это как знак уважения к наставнику и к клубу.

Я мог бы рассказать о "Генке" много, но предпочитаю не делать этого из уважения к моим партнерам по команде, болельщикам и клубу. Мне не нравится эта ситуация. Поверьте, это не моя вина. Моя жена беременна, и я переживаю за нее. Вся эта ситуация заставляет ее нервничать.

Руслан Малиновский walfoot.be

Пока мой агент ведет переговоры с "Генком", не хочу сказать ничего лишнего. Я надеюсь, что "Генк" больше не будет показывать меня в плохом свете, и я смогу покинуть клуб на хорошей ноте", - заявил Руслан в комментарии Nieuwsblad.

Ранее Малиновского связывали с переходом в итальянские "Аталанту" и "Сампдорию", однако "Генк" все еще не сошелся в цене за украинского полузащитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновский все-таки может перейти в "Сампдорию", но с одним условием.

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