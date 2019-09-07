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8 сентября • обновлено в 11:17
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"Иначе не получалось": Малиновский - об "Аталанте", Италии и отношениях с "Генком"

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В последние годы карьера Руслана Малиновского все больше и больше склонна к резким поворотам, без чего не обошлось и этим летом - украинец перебрался в итальянскую Серию А.

Хотя подобный переход и читался ранее, но спокойно перейти у Малиновского не получилось - его предыдущий клуб, "Генк", не спешил отпускать украинца (хотя обещал) и привел ситуацию до немалой "напряженки"… Но Руслан с честью вышел из ситуации и стал игроком "Аталанты", которая уже удивила всю Италию и дебютирует в Лиге чемпионов. Правильно, в одной группе с "Шахтером" - родным клубом Малиновского (символизм сплошь и рядом).

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OBOZREVATEL встретился с Русланом в лагере национальной сборной Украины, когда сборники собрались для подготовки матча с Литвой. В своем интервью Малиновский обстоятельно рассказал о переходе в "Аталанту" и первых шагах в итальянском футболе, а также вспомнил непростое прощание с "Генком" и поделился ожиданиями от матчей ЛЧ с "Шахтером".

"Сейчас очень рад сыграть даже 25 и 35 минут в двух матчах"

- Как в первую очередь воспринимаешь трансфер в "Аталанту" - как самый важный и масштабный шаг в карьере, или больше как просто переход на следующую ступень европейской карьеры?

- Это как трамплин - из чемпионата Бельгии ты попадаешь в Серию А, один из чемпионатов топ-5. Итальянский футбол в последние годы хорошо развивается и постоянно повышает свой уровень, здесь все большое классных футболистов. Так что для меня это важный шаг вперед.

Но пока все только начинается, я лишь полтора месяца в "Аталанте", и здесь не обойдется без времени на адаптацию. В Италии не так просто, лишь у некоторых получается заиграть сразу после прихода. Я стараюсь максимально впитывать всю информацию и проникнутся философией команды, а также принять местный менталитет.

- В "Генке" начальный период был проще, несмотря на то, что Бельгия стала первым легионерским опытом в твоей карьере?

- Да особо нет… Тоже был определенный этап с многими сложностями, которые стоило преодолевать на новом месте. Помню, сначала в "Генке" сыграл 1-2 игры, а потом стал выходить в основном на замену. И только спустя месяцы удалось добиться места в основе. В целом это нормальные вещи, но чем быстрее адаптируешься, тем быстрее получишь шанс и все возможности заиграть.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

- В августе было немало критики твоего трансфера, мол, "зачем Руслан идет в команду, которая удержала всех лидеров центра поля и в этом сезоне не даст ему шанса заиграть в основе"…

- Меня не беспокоит такое мнение, и не хочется много отвлекаться на подобные комментарии.

- Какие первые впечатления от "Аталанты"? Не гранд, но и "середняком" уже не назовешь…

- Главное, сама команда - с хорошими амбициями и возможностями. В остальном же добротная база, отличные болельщики. Я уже успел понять, что в Бергамо действительно любят футбол. Соответственно, и задачи перед нами стоят существенные - повышать уровень игры и постараться занять как можно выше место в чемпионате. Ну и в Лиге чемпионов показать себя, дойдя как можно дальше.

- При переходе в "Аталанту" не было опасения, что после насыщенных двух сезонов в "Генке" нестабильная игровая практика в Италии (некоторое время) помешает твоему прогрессу?

- Мы пока провели лишь 2 матча чемпионата, и я очень рад, что у меня было 25 и 35 минут сыграть в этих матчах. У "Аталанты" очень много высококлассных футболистов, и предоставление мне такого игрового времени - очень хорошо для меня на данный момент.

Также стоит брать во внимание начало сезона в Италии, когда у нас был свой ритм - товарищеские матчи на сборах, потом всего два тура, и уже матчи сборных. После международного окна чемпионат наберет обороты, появятся Кубок Италии и Лига чемпионов, поэтому я надеюсь, что у меня появится больше игрового времени.

- Для тебя предстоящая Лига чемпионов вообще предстоит очень знаковая и уже необычная…

- Да, в любом случае будет очень интересно сыграть в ЛЧ и проверить свои силы в матчах с такими командами. К тому же, по-своему здорово сыграть с "Шахтером".

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- Что означает для тебя "сыграть против своего родного клуба"?

- Конечно, очень приятно. Я отношусь к "Шахтеру" со всем уважением, именно этот клуб дал мне всю футбольную "базу" в одной из лучших академий Европы на тот момент. Сейчас много выпускников того периода играет на высоком уровне в "Шахтере" или других клубах, в том числе и европейских. Как говорится, если ты попал в "Шахтер" даже на один тайм, уже навсегда останешься его болельщиком. Я всегда поддерживаю "горняков" в любом турнире, но в противостояниях Лиги чемпионов постараюсь максимально помочь "Аталанте".

"У Гасперини есть свои четкие требованья, и они врознь отличаются от концепции моей работы в "Генке" и сборной Украины"

- Тяжело центральному полузащитнику перестраиваться с 4-3-3 в "Генке" на 3-4-1-2, в которые неизменно играет "Аталанта"?

- Стиль игры "Аталанты" мне очень симпатизирует, но здесь совсем другие требования, в плане игры все другое для меня. Это тоже важный момент, к которому надо адаптироваться, ведь на каждой позиции у тебя своя роль.

- В первом матче (со СПАЛом) ты заменил Фройлера, глубже в центре, в игре с "Торино" - Гомеса ближе к атаке. Можно сказать, что сейчас идет поиск оптимальной позиции на поле?

- Я без проблем могу сыграть на обеих позициях, поэтому Мистер по ходу игр принимал такое решение, во время замен давая четкую установку начет позиции и конкретных действий в данный момент.

- Гасперини обрел славу тренера, который любит адаптировать/учить игроков под свое виденье, а не подстраиваться под изначальные данные футболиста. Есть что-то совершенно новое, что Гасперини дает тебе как центральному полузащитнику?

- Это больше вопрос "внутренней кухни" команды, что происходит только в работе между игроками и тренерами. У Гасперини есть свои четкие требованья, и они врознь отличаются от концепции моей работы в "Генке" и сборной Украины. Для меня это уже третий вариант игры в центре полузащиты, и это классно - чем больше футболист становится разносторонним, тем лучше.

Руслан Малиновский в форме "Аталанты"

Руслан Малиновский в форме "Аталанты"

- Как тебе вообще Гасперини? Его в Италии отмечают как одного из самых специфических тренеров…

- Да, у него большая интенсивность, много физической работы, в целом тренировки тяжелые. Но в результате все футболисты физически очень сильные, проработав с ним 2-3 года. Ну и с тактикой просто глобальная работа, мы прорабатываем очень много вариаций, и ты просто обязан постоянно учиться чему-то новому. Но, несомненно, это очень полезно для игроков, ведь в последние 2-3 года "Аталанта" показывает отличные результаты.

- После тренировок остаешься поработать индивидуально над дальними ударами, как делали это в "Генке"?

- Ох, зачастую у нас такие тренировки, что уже просто нет сил дополнительно оставаться. А удары часто отрабатываем в конце занятий или же на предигровой можно немало побить по воротам.

- Есть такое, чего Гасперини в первую очередь требует научиться как центральному полузащитнику?

- Такого не было, чтобы он говорил: "Я хочу, чтобы ты играл только так и так". В первую очередь Гасперини дал мне время и сказал, что очень важно набрать кондиции и быть максимально готовым к сезону. Да, есть мелкие детали игровые - как и куда открываться, где располагаться при отборе и как вступать в прессинг. На таких вещах Мистер делал акцент и подсказывал, как лучше действовать.

"Помню Гомеса еще в Украине, но тогда с ним не пересекался"

- Как вливаешься в команду, которая мало меняется и сыгранна уже не один год?

- Прежде всего, чувствуется уровень команды - много сборников и просто сильных игроков. А в целом приняли хорошо, все работают на команду и создают отличную атмосферу в раздевалке. Плюс сильный менталитет - несмотря на поражение по ходу матчей 0:2 и 1:2, мы все-равно не останавливаемся и идем вперед. Глядя на игру в любой момент, не скажешь, что "Аталанта" уступает, все гнут свою линию.

- По результатам спаррингов и первых матчей Серии А видно, что "Аталанта" может как без проблем сделать камбэк, так и запросто упустить счет. Чего не хватает пока для более ровной игры?

- Пока мы сыграли только 2 матча, так что тяжело делать даже первые выводы по играм. Да, в каких-то моментах (особенно в обороне) мы все еще в поисках оптимальной игры. Однозначно, не должны столько пропускать в каждом матче. В атаке мы создаем много моментов, и если подтянем оборону, то дальше все должно быть хорошо.

- На фото с "товарняков" на сборах и тренировок ты часто рядом с Алехандро Гомесом - празднуете голы, переговариваетесь и т.п. Правда, что Гомес действительно помогает во многих игровых вопросах и т.д.?

- С фото, мне кажется, вышло просто совпадение, я одинаково общаюсь с многими ребятами. Но, само собой, он тоже немало подсказывает, не отказывает в помощи. Правда, Гомес только на итальянском, английский особо не знает, поэтому первое время тяжеловато. Можем перекинуться несколькими фразами, по рабочим моментам.

Алехандро Гомес и Руслан Малиновский

Алехандро Гомес и Руслан Малиновский

twitter.com/Atalanta_BC

- Помнишь его еще в Украине по матчам за "Металлист"?

- Да, конечно, хотя это было давно, и в то время я с "Металлистом" пересекался только однажды. Гомес уже тогда был на хорошем уровне, а сейчас стал более опытным. Но главное - он индивидуально очень сильный футболист.

- С кем сейчас в "Аталанте" общаешься больше всего?

- Да со всеми по чуть-чуть. На сборах много работали командой, поэтому была возможность познакомиться и пообщаться со всеми.

- Гасперини в работе - только на итальянском. А как в целом в команде, тоже только итальянский язык?

- Нет, кто европейцы из других стран, то они как раз на английском нормально говорят между собой. А так, в целом, все на итальянском.

"Клуб отстаивал свои интересы, у меня на первом месте стояло желание перейти в более сильный чемпионат"

- До перехода в "Аталанту" тебя уже едва не отправляли в "Сампдорию", куда ты, по информации различных источников, лично согласился перейти…

- В этом плане уже нет смысла что-то вспоминать. Сейчас я - игрок "Аталанты", и теперь такое обсуждать, как по мне, не актуально. Разговоров много было, но все уже позади.

- Сергей Серебренников рассказывал, что попутно с "Аталантой" тебя звали из Франции, был интерес из Англии, но не рассматривались предложения из Германии. Почему?

- Здесь уже нечего говорить, ведь было очень много деталей, из-за которых одного "хотения" или предпочтений было недостаточно.

- В итоге именно Италия стала приоритетным вариантом?

- Так получилось, что позвал хороший клуб из топового чемпионата, с игрой в Лиге чемпионов. "Аталанта" показывает хороший футбол, имеет ресурсы, играет в отличном городе. Я рад, что оказался именно здесь.

- Какие отношения остались с "Генком" после непростого процесса расставания?

- Это всего лишь рабочие моменты, ничего страшного не произошло. В конце я немного пообщался и с президентом, и со спортивным директором, мы поблагодарили друг друга за работу. В "Генке" не раз повторяли, что будут рады видеть, если я захочу приехать к ним в город или посетить их матч.

Тогда же клуб отстаивал свои интересы, у меня на первом месте стояло желание перейти в более сильный чемпионат. У нас были определенные разногласия, но в тот период, мне кажется, иначе и нельзя было. Главное, что в итоге мы нашли взаимопонимание и разошлись на хорошей ноте.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Чемпионат Италии Лига чемпионов украинцы за границей
Персона
Руслан Малиновский
Теги
ФК Аталанта ФК Шахтер ФК Генк ФК Сампдория ФК Металлист
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