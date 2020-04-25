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25 апреля • обновлено в 23:10
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"Имею дело с кон*енным трусом": Уткин назвал Соловьева "злобной мразью"

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Известный российский комментатор Василий Уткин не смог сдержаться, комментируя возможную драку с пропагандистом телеканала "Россия" Владимиром Соловьевым.

Владимир Соловьев и Василий Уткин

Владимир Соловьев и Василий Уткин

"Я знаю, что имею дело с трусом, с конченным трусом. Все это, повторяю, говорит человек, который ходит под охраной двух офицеров ФСО. Человек, который угрожает не просто опрокинуть, победить другого, а еще и покалечить, этот человек – злобная мразь, безусловно. Другого слова не существует", - заявил Уткин во время прямого эфира в Youtube.

По словам журналиста, он уже переживал разного рода угрозы.

"Как видите, сижу перед вами относительно здоровый. Максимальный вред своему здоровью я наношу сам какими-то, может, излишествами. Я фаталист. И знающие меня люди знают, что я кто угодно, но не трус. И бояться я его не буду и кулаками грозить тоже не буду. Журналист, который переходит на кулаки, презирает свою профессию. Слово сильнее кулаков. И вы в этом только что убедились", – отметил Уткин.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Владимир Соловьев Василий Уткин
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Васька, ты зaebaл. Заткнись уже, ты никому не интересен
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с празднмком вас Иловайск 2
с празднмком вас Иловайск 2
Кристина Cтефанова, пиарится Васа Уткин
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