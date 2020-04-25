Известный российский комментатор Василий Уткин не смог сдержаться, комментируя возможную драку с пропагандистом телеканала "Россия" Владимиром Соловьевым.
Владимир Соловьев и Василий Уткин
"Я знаю, что имею дело с трусом, с конченным трусом. Все это, повторяю, говорит человек, который ходит под охраной двух офицеров ФСО. Человек, который угрожает не просто опрокинуть, победить другого, а еще и покалечить, этот человек – злобная мразь, безусловно. Другого слова не существует", - заявил Уткин во время прямого эфира в Youtube.
По словам журналиста, он уже переживал разного рода угрозы.
"Как видите, сижу перед вами относительно здоровый. Максимальный вред своему здоровью я наношу сам какими-то, может, излишествами. Я фаталист. И знающие меня люди знают, что я кто угодно, но не трус. И бояться я его не буду и кулаками грозить тоже не буду. Журналист, который переходит на кулаки, презирает свою профессию. Слово сильнее кулаков. И вы в этом только что убедились", – отметил Уткин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 апреля Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети после того, как комментатор обвинил в предательстве правительство России.
Комментатор бросил ему вызов и предложил провести Versus Battle. Соловьев отклонил предложение, назвав оппонента больным человеком.
Позже Уткин высмеял Соловьева, придумав пропагандисту идеальное оскорбительное прозвище.
Соловьев попытался красиво ответить, но облажался и был уличен во лжи.
Комментируя конфликт, спортивный журналист сказал, что его оппонент не рассчитал собственные сил и намерен полностью уничтожить пропагандиста.
В ситуацию вмешался российский публицист Александр Невзоров, восхитившись действиями Василия.
После такого Соловьев не выдержал и засыпал комментатора новыми оскорблениями. В ответ Уткин снова вызвал ведущего ТК "Россия" на баттл, назвав того фашистом.
Это окончательно вывело из себя любимого пропагандиста Кремля и он скатился до прямых угроз. Уткин отреагировал фотожабой Соловьева с пенисом в руке.
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