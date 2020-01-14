Игроки "Карпат" готовят бойкот тренировок: названа причина

Футболисты и тренерский штаб "Карпат" отказываются лететь на турецкие сборы команды из-за задолженности по зарплате, которая составляет три месяца.

Как сообщает агентство Footboom, игроки и тренеры клуба требуют погасить двухмесячную задолженность перед коллективом. Они заявили, что в обратном случае не будут принимать участие в тренировках и не будут готовиться к весенней части сезона в Турции. Руководство "Карпат" готово выплатить зарплату лишь за один месяц. Кроме того, не все иностранные футболисты вернулись в расположение команды после отпуска.

"Карпаты" в матче против "Львова" Львовский портал

Стоит отметить, что львовский клуб еще не оплатил перелет, проживание и питание, поэтому успешность организации сборов остается под вопросом.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Карпаты" пригрозили местным властям прекратить существование из-за проблем с финансированием.

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