Главная Новости
14 января • обновлено в 18:07
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Игроки "Карпат" готовят бойкот тренировок: названа причина

1.4т
Читать материал на украинском

Футболисты и тренерский штаб "Карпат" отказываются лететь на турецкие сборы команды из-за задолженности по зарплате, которая составляет три месяца.

Как сообщает агентство Footboom, игроки и тренеры клуба требуют погасить двухмесячную задолженность перед коллективом. Они заявили, что в обратном случае не будут принимать участие в тренировках и не будут готовиться к весенней части сезона в Турции. Руководство "Карпат" готово выплатить зарплату лишь за один месяц. Кроме того, не все иностранные футболисты вернулись в расположение команды после отпуска.

"Карпаты" в матче против "Львова"

"Карпаты" в матче против "Львова"

Львовский портал

Стоит отметить, что львовский клуб еще не оплатил перелет, проживание и питание, поэтому успешность организации сборов остается под вопросом.

Новости
Без Беседина: "Динамо" приняло важное решение

Как сообщал OBOZREVATEL, "Карпаты" пригрозили местным властям прекратить существование из-за проблем с финансированием.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Тег
ФК Карпаты
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
6
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги